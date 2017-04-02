المستشار عدلي حسين: حريصون على استقلال القضاة والرئيس السيسي لن يخيب رجائنا

كتب – محمود الشوربجي :

قال المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إننا جميعا حريصون على استقلال القضاء، والحفاظ على هيبته واستقلاله، مضيفًا أن التعديلات التي طرأت مؤخرًا على مشروع قانون السلطة القضائية تمس استقلال القضاء مباشرة.

وأضاف "حسين " خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بنادي قضاة مجلس الدولة:"الرئيس السيسي يتفاخر دائما بالقضاء المصري باعتباره قضاء مستقل ويصدر أحكامه باستقلال تام"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي لن يخيب رجائهم بالمحافظة على استقلال القضاء.

وكان اجتماع نادى قضاة مجلس الدولة، بدأ منذ قليل بحضور رئيس النادي المستشار سمير البهي، وعدد من القضاة لمناقشة التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون السلطة القضائية والخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وحضر الاجتماع عدد من القضاة والشخصيات العامة على رأسهم محافظ القليوبية الأسبق، المستشار عدلي حسين، والدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، والمحامي عصام الإسلامبولي.

وكان مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية الأقاليم، رفض مشروع قانون مقترح من مجلس النواب بشأن آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية.