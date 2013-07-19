التصديق على اختبار جديد لتشخيص نقص الانتباه لدى الأطفال

صدقت هيئة الأغذية والدواء الأمريكية على اختبار جديد يسهم فى التشخيص المبكر للإصابة الطفل باضطراب نقص الانتباه.

يعتمد التحليل على قياس موجات المخ لسهولة الكشف المبكر عن مدى معاناة الأطفال أو المراهقين من هذا الاضطراب.

أوضحت الهيئة الأمريكية، أنه يمكن استخدام التحليل الجديد بين المرضى الذين تتراوح أعمارهم ما بين السادسة والسابعة عشرة كجزء من الفحص النفسى الكامل للكشف المبكر عن المرض لمساعدتهم فى تخطيه عن طريق معاونة الأطباء على إعداد إستراتيجية علاجية متطورة للحيلولة دون انتشاره.

ويعتمد الاختبار، الذى يستغرق 20 دقيقة، على أقطاب كهربائية لحساب نسبة ترددات موجات المخ خاصة موجتى "ثيتا" و"بيتا" والتى تشخص بالدليل القاطع عما إذا كان الأطفال والمراهقين يعانون من اضطراب نقص الانتباه أم لا.

ويشدد الباحثون على دقة النتائج المتوصل إليها من خلال هذا التحليل التشخيصى الرائد، الذى سيشكل نقطة تحول هامة على طريق الكشف المبكر عن اضطراب نقص الانتباه.