قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم

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تظل السيارات واحدة من أهم أدوات أجهزة الشرطة على مستوى العالم، والتى تمثل أهم عناصر ملاحقة العناصر المطلوبة والإجرامية، وهو الأمر الذى يفرض على أجهزة الشرطة على مستوى العالم استقدام إصدارات حديثة تتمتع بالسرعة والقوة اللازمة للمطاردة والتعامل مع المجرمين.

ولا شك أن السيارات الحديثة التي تقدم مستويات طيبة فيما يتعلق بمعدلات التسارع والقوة الهيكلية الكبيرة، والتى تعد من أهم العناصر والشروط اللازمة لملاحقة العناصر الإجرامية، لاسيما فى حالات تبادل إطلاق النار، وفى هذا السياق، تستعرض مجلة "توبر جير" المتخصصة في السيارات أهم الإصدارات الأكثر مواكبة لمتطلبات الشرطة فى العالم، ومنها..

لامبروجيني هيوركين

تمتلك السيارة مقومات رائعة تجعلها واحدة من أبرز الإصدارات العالمية للشرطة، فتعطي قوة مقدارها 610 حصان، ويتكون المحرك الخاص بها من 10 سلندر "V10" يعمل بالدفع الرباعي، الأمر الذي يجعله واحدًا من أبرز السيارات المؤهلة لعمليات المطاردة.

فورد موستانج

واحدة من السيارات التي يعتمد عليها جهاز الشرطة البريطانية بشكل حيوي، فهي قادرة على ملاحقة السيارات الأخرى بشكل واضح، وهو الأمر الذى أدى إلى اعتماد الشرطة عليها بشكل أساسي.

BMW i8

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تعتمد شرطة دبي على السيارة الألمانية الخرافية كواحدة من المركبات الرئيسية للجهاز الأمني، حيث كشفت عنها BMW منذ 2014، واستطاعت أن تلقى إعجاب جمهور السيارات حول العالم.

فيراري FF

من أشهر السيارات التي أثارت ضجة واسعة على مستوى العالم، لاسيما بعد أن أعلن جهاز الشرطة في الإمارات ضمها وبدء العمل بشكل أساسي ضمن القوة الأساسية للمركبات السريعة.

لامبروجيني جالاردو

واحدة من أسرع السيارات فى العالم، تعمل في الشرطة الإيطالية منذ فترة ليست بالقصيرة، وتستطيع أن تنطلق بسرعة 100 كم/ ساعة من وضع الثبات في زمن 3.7 ثانية فقط، وهو ما يؤهلها لتكون واحدة من أفضل السيارات الخاصة بالشرطة على مستوى العالم.

شيفروليه كورفيت

واحدة من أبزر السيارات الأمريكية والتي تلقى قبولًا واسعًا على مستوى سوق السيارات العالمي، وتعتمد عليها الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي.