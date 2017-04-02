بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا

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تجاوز عدد مشجعي ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "100 مليون"، ليصبح النادي الأبيض بذلك أول ماركة في العالم تحقق ذلك الإنجاز، مبرهناً على قاعدته الجماهيرية المذهلة وريادته في العالم الرقمي أيضاً.

وأوضح الموقع الرسمي للملكي أن النادي يسعى لتعزيز حضوره العالمي في المجتمع الرقمي، وقد صب اهتمامه على مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الجوالة والمحتويات السمعية البصرية فقاده ذلك لتحقيق أرقام قياسية مدهشة على المنصات الاجتماعية ولاسيما فيسبوك، الذي يعد الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية على شبكة الانترنيت.



كما حقق النادي المدريديستا أكبر نمو بين المؤسسات والأندية الرياضية حول العالم ليس فقط على فيسبوك، وإنما على جميع الشبكات الاجتماعية في عام 2016، فقد بلغ عدد مشاهدات فيديوهات ريال مدريد أكثر من "1.6 مليار" في عام 2016، وهو رقم لم تبلغه أي هيئة رياضية أخرى في العالم، إلى جانب ذلك، حاز ريال مدريد على 9 من أصل 10 أفضل منشورات على فيسبوك في عام 2016، معززاً بذلك ريادته على هذا المنصة.



وفي هذا الصدد قال المدير العام للنادي، خوسيه أنخيل سانشيز: "إن القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها ريال مدريد تتجسد بوضوح هذا الإنجاز التاريخي وتدفعنا لمواصلة العمل لتعزيز ريادتنا على منصات التواصل الاجتماعي أيضا، لدينا علاقة رائعة مع فيسبوك وإدارته الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يسمح لنا ببناء قاعدة جماهيرية قوية ومتماسكة".

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لدى ريال مدريد التزام كبير مع فيسبوك وهو يراهن بقوة على مواصلة توثيق التعاون بينهما على جميع منابره بما في ذلك انستجرام وFB Messenger وOculus.