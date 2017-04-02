التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره

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حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء سوانزي سيتي، مع ميدلزبره، في المباراة التي أقيمت على ملعب ليبرتي، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء ظهور 5 بطاقات صفراء، 3 بطاقات كانت من نصيب لاعبي ميدلزبره (فابيو دا سيلفا)، (الفارو نيجريدو)،(رودي جيستيد)، وبطاقتين كانتا من نصيب لاعبي سوانزي (ليرو فير)، (ألفي ماوسون).

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وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيدة، حيث يرتفع رصيد سوانزي إلى النقطة الـ28 محتلًا المركز السابع عشر بجدول المسابقة، بينما وصل ميدلزبره إلى النقطة الـ23 في المركز قبل الأخير بجدول الدوري.