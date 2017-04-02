أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره

Google+ Print
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء سوانزي سيتي، مع ميدلزبره، في المباراة التي أقيمت على ملعب ليبرتي، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وشهد اللقاء ظهور 5 بطاقات صفراء، 3 بطاقات كانت من نصيب لاعبي ميدلزبره (فابيو دا سيلفا)، (الفارو نيجريدو)،(رودي جيستيد)، وبطاقتين كانتا من نصيب لاعبي سوانزي (ليرو فير)، (ألفي ماوسون). 

شاهد أيضا

وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيدة، حيث يرتفع رصيد سوانزي إلى النقطة الـ28 محتلًا المركز السابع عشر بجدول المسابقة، بينما وصل ميدلزبره إلى النقطة الـ23 في المركز قبل الأخير بجدول الدوري. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»