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ما علاج اسمرار المناطق الحساسة للرجال

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ما علاج اسمرار المناطق الحساسة للرجال ما علاج اسمرار المناطق الحساسة للرجال

أرسل قارئ يقول: أنا أعانى من اسمرار شديد فى المنطقة الحساسة (القضيب وكيس الخصيتين) مع العلم بأن باقى جسمى فاتح وليس أسمر، ما سبب هذا الاسمرار الشديد؟ وما الحل لتفتيح اللون؟

يجيب الدكتور هشام خالد استشارى الأمراض الجلدية، أن اختلاف درجات اللون الجلد بين الجسم والأماكن الحساسة للرجال كالقضيب مثلاً هو أمر طبيعى أن يكون ذلك المكان أغمق من باقى الجسم ولا داعى للقلق أو الشعور بالخوف.

وأضاف هشام أن هناك عوامل وراثية تساعد على ظهور تلك الحالة أو أن هناك ازدياد فى معدل إنتاج صبغة الميلانين المسئولة عن تلوين الجلد.

وقد يكون المريض يعانى من الضعف العام ونقص بالجسم، ولذلك ننصح بضرورة زيارة طبيب فإذا كان الأمر طبيعياً لا انصح باستخدام أى أنواع من الكريمات أو المراهم لتفتيح البشرة، لأنها غالباً لن تفلح وربما تفلح فى تغيير درجة بسيطة من اللون ولكن لن تتغير بالمرة لأن تلك المنطقة يتحدد لونها وراثياً.

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مصر 365