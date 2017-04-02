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تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج

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تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج

التحرير

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أعلن الفرنسي أرسن فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال، والإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيلة الفريقين لمباراة اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، في قمة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

أرسنال:

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: بيريلين - موستافي - كوتسيلني - مونريال

خط الوسط: أوزيل - كوكولين - تشاكا - والكوت

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خط الهجوم: ويلبك - سانشيز

مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: كاباليرو

خط الدفاع: فرناندنيو - ستونز - أوتاميندي - كليشي

خط الوسط: نافاس - دي بروين - ليروي سان - سيلفا

خط الهجوم: سترلينج - أجويرو

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التحرير

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