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الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس

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الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس

التحرير

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أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيلة الرسمية لفريقه أمام ديبورتيفو ألافيس، والتي ستقام اليوم في تمام الساعة الـ 4.15 عصرًا، بقيادة الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز، بملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وفيما يلي التشكيل:-

- حراسة المرمى:- كاسيا.

- خط الدفاع:- دانيلو - بيبي - فاران - ناتشو.

- خط الوسط:- كروس - مودريتش - ايسكو.

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- خط الهجوم:- رونالدو - بيل - بنزيما.

كما جاءت دكة ريال مدريد كالتالي:- (يانييز - كارفاخال - كوفاسيتش - فاسكيز - ماريانو - اسينسيو - موراتا).

كما أعلن ماوريسيو بيليجرينو، المدير الفني لفريق ديبورتيفو ألافيس، وجاءت كالآتي:-

- باتشيكو ، لاجوارديا ، فيدال ، إلي ، تيو هيرنانديز ، مانو جارسيا ، إدغار ، كاماراسا ، توكيرو ، ايباي ، ديفيرسون.

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التحرير

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