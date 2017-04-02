افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور عبدالوهاب عزت - رئيس جامعة عين شمس، الأحد، المكتبة الرقمية بكلية الآداب.

وتتيح المكتبة للطلاب والباحثين الأكاديميين فرص الوصول إلى مصادر المعرفة والبحث العلمي؛ في الكثير من قواعد البيانات العالمية عن طريق الإنترنت، من أجل المساهمة في رفع مستوى الأبحاث العلمية والأكاديمية.

وتم تجهيز المكتبة بالجهود الذاتية، حيث تم توفير 20 جهاز كمبيوتر مزود بخدمة الإنترنت لتسهيل البحث والتواصل مع موقع المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى الإطلاع على الفهرس الإلكتروني، للتمكين من قراءة الكتب إلكترونياً.