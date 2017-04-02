مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقي سائق مصرعه دهسًا، بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة، بعد تعطل سيارته ونزوله أسفلها لإصلاحها؛ مما أدى إلى تحرك السيارة ودهسه.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة لقسم شرطة أول المنصورة، بوقوع حادث تصادم بميدان سندوب الداخلي.

انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، بقيادة المقدم أحمد رشاد الجميلي، رئيس المباحثن ومعاونيه النقيبين أحمد قاسم، وحمدي المغازي، إلى مكان البلاغ، وتبين أنه حال سير السيارة رقم ( د ص ب 5284 نقل/د ف هـ 1453 مقطورة) قيادة "مصطفى. م .ا س"، 50 سنة، سائق، ومقيم بمدينة نبروه، توقفت السيارة نتيجة عُطل فنى بها، فنزل أسفلها لإصلاح العُطل، فتحركت السيارة عليه نتيجة عدم تشغيله مكابحها، مما نجم عنه إصابته بكسور متفرقة بالجسم ووفاته.

نُقل جثمان المتوفى إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وبسؤال نجله، 37 سنة، سائق، بمدينة نبروه، لم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إصابته بكسر بالحوض ونزيف داخلى بالبطن، ولا توجد شبهة جنائية.

جرى التحفظ على السيارة على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر المحضر رقم 7125/2017 جنح القسم، وجار العرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.