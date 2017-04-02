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وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس

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وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس

مصراوي Masrawy

وصول 10 آلاف طن بوتاجاز

السويس - حسام الدين أحمد:
استقبل ميناء الزيتيات في السويس، اليوم الأحد، السفينتين "جازبرايد" و"جازايجين"، وعلى متنهما 10 آلاف طن بوتاجاز قادمتين من ميناء ينبع السعودي.
صرح بذلك ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، وأضاف فى بيان إعلامي، أنّ ميناء سفاجا استقبل السفينة وادي الكرنك وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، حيث تقوم الجهات المعنية باتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها.

كما غادر الميناء السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 148 راكبًا و103 شاحنات و12 سيارة، والسفينة غزالة وعلى متنها 23 شاحنة و11 راكبًا.

وفي ميناء نويبع، وصلت العبارة سينا وعلى متنها 317 راكبًا و10 برادات و15 تريلا وعدد 6 شاحنات، كما تغادر العبارة إيلة وعلى متنها 492 راكبًا، منهم 287 معتمرًا، و6 باص عمرة، و 5 تريلا و2 باص جيت، والعبارة سينا وعلى متنها 220 راكبًا و 19 براد، و21 تريلا، و السفينة بريدج وعلى متنها 37 براد و 6 تريلا و 450 طرد سمك.

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