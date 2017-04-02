بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف

الإسكندرية – محمد أحمد:



استضافت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، ملكات جمال العالم للبيئة من 70 دولة حول العالم، في إطار تنشيط السياحة وزيارة المناطق الأثرية والسياحية بمصر للعام الثاني على التوالي.



ووجهت ملكات الجمال رسالة للعالم من مكتبة الإسكندرية، جاء فيها، "إن مصر آمنة بشكل كاف لعودة السياحة إليها"، لافتات إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات التي تُروّج عن خطورة زيارة مصر.



وأضافت رسالة ملكات جمال العالم للبيئة، أن بعضهن كان لديهن تخوفات من الأمن قبل الزيارة، حتى أدركن بمجرد وصولهن أن تلك المخاوف ليس لها أساس من الصحة، وأشرن إلى اعتزامهن التواصل مع الجهات المسؤولة في بلادهن للعمل على تنشيط السياحة لمصر في الفترة المقبلة.



من جهتها، أثنت "انستاسيا"، ملكة جمال البيئة في روسيا، على ما وصفته بحفاوة استقبال الشعب المصري للزائرين، مبدية إعجابها بالمزارات السياحية، وقالت: "مصر لديها شهرة واسعة في روسيا، وأن الشعب الروسي يحب الشعب المصري"، مؤكدة أنها ستعمل على عودة السياحة مرة أخرى.



ووجهت ملكة جمال كوستاريكا، رسالةً للمصريين قائلة: "أنتم تملكون جوهرة"، وتابعت: "أعجبني الوعي لدى المصريين، فهم لديهم العديد من الإمكانيات للتقدم."



من جانبها، وصفت أمل العرقاوي، مسئول هيئة تنشيط السياحة في الإسكندرية، تواجد ملكات الجمال في مصر، للعام الثاني على التوالي، بأنه يعكس مدى الأمان في البلاد، لافتة إلى أن الزيارة لها طابع خاص، لقيامهن بالكثير من الجولات في محافظات مصر، لينقلن الصورة الحقيقية إلى العالم.



