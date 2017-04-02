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نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

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نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

التحرير

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انتقد مجدى بيومى، عضو مجلس النواب، عدم قدرة على التصدى لجشع التجار وزيادة الأسعار فى الأسواق، قائلا: "ليس من المنطقى أن يصل سعر كيلو سمك البلطي إلى 45 جنيها، بعدما كان سعره 15 جنيها، ووصول سعر كيلو الطماطم لـ12 جنيها".

ووجه بيومى، فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، سؤالا لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، قال فيه: "كيف تسمح الحكومة بتصدير الأسماك على الرغم من أن المواطنين لا يستطيعون شراءه فى ظل ارتفاع الأسعار؟".

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة، مشيرا إلى أن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدى أمام ما يحدث، ولن نسمح بأن يتحمل الشعب فشل الحكومة.

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التحرير

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