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نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر»

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نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر»

التحرير

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كتب: محمد عاطف محمد

قال عاطف السيد عضو اللجنة النقابية العاملين بشركة "هني ويل" للحلويات والشيكولاتة لـ"التحرير" إن السيدة نجوى فؤاد، في العقد السادس من العمر، أصيبت بحالة إغماء وتم نقلها على الفور للمستشفى العام التابع للمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

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وأكد أحد أعضاء اللجنة النقابية المرافقين للسيدة نجوى، رفض عدم ذكر اسمه، أن المستشفى تتابع حالة زميلته للوقوف على أسباب دخولها في حالة الإغماء، وكشف أنها تعرضت لها بسبب إضرابها عن الطعام صباح اليوم بسبب منعها وزملائها من دخول العمل.

وكان 10 من العمال من بينهم سيدتين افترشوا الطريق أمام بوابة الشركة صباح اليوم بعد أن قام رئيس مجلس إدارة الشركة بحذف أسماء 19 عاملًا من عمال الشركة من بينهم 4 من أعضاء اللجنة النقابية من بوابة الدخول والانصراف، كما قام بنقل 3 آخرين لفرع تابع للشركة بمدينة 6 أكتوبر، متعطل عن العمل.

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التحرير

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