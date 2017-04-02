فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة

التحرير

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كتب: أمين طه وعبد الوهاب ربيع

أثارت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون السلطة القضائية، الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، حالة من الغضب لدى عدد من أعضاء مجلس النواب والدستوريين وعدد من القضاة ورؤساء الهيئات القضائية، الذين أوضحوا أن تعديلات القانون مخالفة للدستور، وتعتبر تغول صريح على السلطة القضائية، وهذا ما جعلهم يطالبون بتدخل الرئيس باعتباره الحكم بين السلطات، وكل المؤشرات تؤكد أن الصدام بين البرلمان والقضاة أصبح وشيكًا.

ووضع عدد من النواب والقضاة عدة سيناريوهات لحل الأزمة القائمة بين مجلس النواب والقضاة على خلفية تعديلات قانون السلطة القضائية.

«سحب القانون أو تنفيذ مشروع نادى القضاه»

قال النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، إن أزمة القضاة مع البرلمان لا يمكن أن يتم حلها إلا أن طريق سحب مشروع القانون، أو الإنتهاء من المشروع الذى عرضه مجلس نادى القضاة، بأن يكون الاختيار من المجالس الخاصة والتعيين من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف داوود، فى تصريح لـ"التحرير" أنه لا توجد أى طريقة أخرى للخروج من الأزمة الحالية بين السلطة القضائية والسلطة التشرعية.

«عدم إصدار القانون حتى لا يحدث صدام»

بينما قال علاء عبد المنعم، إن مجلس النواب لم يراعى توصيات الهيئات القضائية التى ألزم الدستور بأخذ رأيها، لافتًا إلى المادة 185 من الدستور الملزمة لمجلس النواب بأخذ آراء الهيئات القضائية فى التشريعات التى تتعلق بشؤونهم، إضافة إلى عدم إرسال التعديلات الأخيرة إلى الهيئات القضائية.

وأوضح عبد المنعم، فى تصريح لـ"التحرير" أن مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان لا يتوافق مع مبدأ استقلال القضاء، والدستور أكد أن السلطة القضائية سلطة مستقلة، وأكبر مظهر من مظاهر الاستقلال أن يختار القضاه قياداتهم، لافتًا إلى أن حل الأزمة الحالية من خلال عدم إصدار هذا القانون غير الدستورى حتى لا ندخل فى صدام مع السلطة القضائية.

«وأد القانون والإعتذار عما حدث»

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الخروج من الأزمة الحالية بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية بسبب مشروع قانون الهيئات القضائية الذى وافق عليه البرلمان، يستلزم وأد هذا القانون الذى أحدث الفتنة بغير مبرر لذلك.

وأشار السيد، فى تصريح لـ"التحرير" إلى أن هناك أكثر من قانون حبيس الأدراج ولم يخرج إلى النور إلى الآن، مضيفا "القانون صنع أزمة وضجة لدى الرأى العام بلا لزوم، وأشغل القضاه عن تحقيق العدالة، وصنع فتنة بين السلطات، لذلك يجب الإعتذار عنه من مجلس النواب".

وأكد الفقيه الدستوري، أن مثل هذه الأشياء تُضيف أعباء أخرى على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففى الوقت الذى يسعى الرئيس لتحسين صورة الدولة عالميًا، ترى البرلمان يسئ الصورة داخل البلاد.

«تدخل رئيس الجمهورية»

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وفى نفس السياق، أكد المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، أن القضاة قرروا إرجاء تصعيد أزمة إقرار مجلس النواب لمشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاصة بإختيار رؤساء الهيئات القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، لحين عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن عقب زيارته إلى أمريكا، مؤكدا أن القضاة لديهم ثقة كبيرة فى الرئيس، وينتظرون تدخله لحل الأزمة بصفته الحكم بين السلطات.

«اجتماع مشترك»

وقال أبو عيانة، فى تصريح لـ"التحرير" أن الأزمة فى طريقها للحل عقب تدخل عدد من النواب، لتقريب وجهات النظر بين القضاة والنواب، مشيرا الى أن نواب الإسكندرية طالبوا بعقد لقاء مع أعضاء مجلس قضاة الإسكندرية، لمناقشة الأزمة وسبل الخروج منها.

وأكد أبو عيانة، أن طلب نواب الاسكندرية مقابلة أعضاء النادى، تعتبر مبادرة طيبة وسوف يتم الإتفاق على عقد لقاء معهم خلال الأيام القادمة، للتباحث وعرض وجهات النظر مشددا على ضرورة احترام الدستور والقانون.

«جمعية عمومية طارئة»

بينما قال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى القضاة، إن مجلس إدارة نادى القضاة فى تواصل مستمر مع الرئاسة، لبحث أزمة إقرار مقترح تعديل قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى تأجيل إتخاذ أية قرارات ومنها تنفيذ توصيات إجتماع رؤساء أندية القضاة بالدعوة إلى جمعية عمومية عاجلة، لحين انتهاء زيارة الرئيس إلى أمريكا.

وأوضح أن الأزمة مازالت قائمة لحين تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره حكما بين السلطات لإنهاء الأزمة القائمة بين مجلس النواب والقضاة.

«استقالة مجلس الإدارة وشطب المخالفين»

وأكد عبد المحسن، على عدم دستورية النص المقترح بمجلس النواب، مشيرا إلى أن مناقشته داخل البرلمان بهذه الطريقة العاجلة الهزلية وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى، تتضمن إساءة بالغة واستهانة بالقضاء وإهانة له نحتفظ بالرد عليها قانونيا، مشددا على أن جميع الخيارات مطروحة وبكل قوة وبقرارت حاسمة.

وأشار رئيس نادى القضاة، الى أن مجلس إدارة النادى يتايع ويدير الأزمة وفقا لمقتضيات الأحداث، وفى سبيل استقلال القضاء جميع الخيارات مطروحة وبكل قوة وبقرارت حاسمة، وبقاء مجلس الإدارة مرهون بالحفاظ على استقلال القضاء وصون حقوق القضاة.

«ليس اعتداء على استقلال القضاء»

فى المقابل قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا، إن التعديلات على قانون الهيئات القضائية والذى أقره البرلمان ليس اعتداء على استقلال القضاء، ولا يجب أن يُشكل أزمة بين السلطة التشرعية والسلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فى تعديل القانون أى مساس بمبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف كبيش، فى تصريح لـ"التحرير" أن مجلس النواب هو من يعرف الأولويات من الناحية التشرعية، لأن الشعب من منح أعضاءه حق التشريع والرقابة وفقًا للدستور والقانون، لافتًا إلى أن عدم موافقة بعض الجهات على بعض التشرعيات التي يقوم بها البرلمان يستلزم تعديل الدستور الذى منحهم ذلك.

وتابع: "الدستور سمح بأخذ وجهة نظر تلك الجهات على مشروعات القوانين ولكنها غير ملزمة، وفى النهاية مجلس النواب هو الجهة المسئولة عن التشريعيات".