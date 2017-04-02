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البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام التعاملات

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البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام التعاملات البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام التعاملات

التحرير

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أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 2 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء.

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وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 12912.27 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 573.2 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1332.27 نقطة.

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التحرير

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