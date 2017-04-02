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رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

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رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

التحرير

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كتبت - هدى بسيوني

قال عبد العال درويش، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن وزارة لا تزال تطبع البطاقات الورقية للمواطنين، بدلا من المميكنة، منذ اندلاع أزمة الخبز.

وأضاف "درويش"، في تصريحات للتحرير، أن أصحاب المخابز لا يستطيعون الامتناع عن صرف الخبز لمن يملك البطاقات الورقية، مما يتسبب في نقص أجولة الدقيق البلدي بالمخابز.

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واتهم رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وزارة التموين بالتباطؤ في إصدار البطاقات الإلكترونية، بخلاف تصريحات الوزير -مؤخرا- بتسليم جميع مستحقي الدعم لبطاقات التموين المميكنة مطلع شهر أبريل الجاري.

من جانبه، قال سليمان طه، مدير الرقابة بمديرية تموين الإسكندرية، إنه تم إصدار 50 ألف بطاقة مميكنة حتى الآن، تم تسليم 80% منها إلى المواطنين.

وأوضح "طه"، في تصريحات للتحرير"، أن تأخر تسليم البطاقات ناتج عن تقصير المواطنين في إنهاء إجراءات الحصول عليها.

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التحرير

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