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بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية

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مصراوي Masrawy

من داخل ملجأ أيتام العندليب

الشرقية – فاطمة الديب:
تمكنت حملة من ضباط هيئة الرقابة الإدارية، بمدينة الزقازيق، من رصد عدد من المخالفات بمؤسسة تربية البنين التابعة لدار رعاية أيتام الزقازيق، حيث تبين تواجد لحوم مجهولة المصدر وغير مدوّن عليها تاريخ الصلاحية، فضلاً عن انتشار بيوت العنكبوت في مخزن السلع الغذائية الخاصة بالمؤسسة.

يشار إلى أن مؤسسة تربية البنين بدار رعاية أيتام الزقازيق، كانت تضم بين جدرانها العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، والشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، وتضم حاليا 34 يتيمًا.

كان ضباط هيئة الرقابة اﻹدارية بالشرقية، شنوا، اليوم اﻷحد، حملة مكبرة على دور أيتام بنطاق المديرية؛ للتأكد من الخدمات والرعاية المقدمة للأطفال الأيتام.

من داخل ملجأ أيتام العندليب (2)

من داخل ملجأ أيتام العندليب (3)

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