خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري

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أعلن الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى، بقيادة المدير الفني الإسباني خوان ماكيدا تشكيل فريقه الذى يواجه طنطا بعد قليل على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمي : محمود السيد.

خط الدفاع: محمد عطوة، محمد بازوكا، هشام شحاتة، عبد الرحمن فاروق.

خط الوسط: نور السيد، محمد عادل، محمود كابونجا، خالد الغندور، أحمد الشيخ،

خط الهجوم: خالد قمر.

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بينما أعلن خالد عيد المدير الفنى لطنطا تشكيل فريقه، الذى جاء كالتالى:

حراسة المرمي: إسلام طارق.

خط الدفاع: محمود مسعود، محمد لعشى، رضا العزب هانى عادل.

خط الوسط: مصطفى أمين، حسين حلمى، جوزيف بيسيه، محمود غالى.

خط الهجوم: محمد جابر وعمر بسام.