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إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال

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إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال

التحرير

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أعرب إبراهيم صلاح، لاعب وسط الزمالك، عن استيائه الشديد من تصريحات رضا عبدالعال، لاعب الأهلي والزمالك السابق.

وقال صلاح، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج «الكورة في ملعبك» الذي يقدمه خالد الغندور: «أنا لعبت كل المباريات مع الزمالك عقب عودتي من ، ويجب على رضا عبدالعال عندما يتحدث في الكرة فليتحدث في الفنيات، هل كوبر زوج خالتي حتى يجاملني؟».

وكان عبد العال، قد قال إن صلاح انضم إلى قائمة على سبيل المجاملة، وأن أي مدرب سيتولى قيادة الزمالك، سيفشل بسبب وجوده في الفريق.

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وأضاف لاعب الزمالك: «أتمنى أن أعرف ما هو الذي يفعله عبدالعال الآن حتى نفهم الأمر؟ ولماذا يهاجم اللاعبين والمدربين؟» مشيراً «أنا أتمرن حاليًا وكنت مستبعدًا بسبب شد في عضلة السمانة، ما الذي يحزنه في الأمر».

وتابع «معروف يوسف لاعب وسط الزمالك لو رآه أي مدرب في الملعب لن يخرجه منه» مضيفًا «هل كل المدربين الذين جاءوا للزمالك لا يفهمون كرة ورضا عبدالعال هو الذي يفهم فقط ؟».

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التحرير

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