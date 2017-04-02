"البنطلون الأبيض" هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه
البنطلون الأبيض هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه (1)
البنطلون الأبيض هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه (2)
البنطلون الأبيض هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه (4)
البنطلون الأبيض هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه (5)
البنطلون الأبيض هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه (3)
البنطلون الأبيض هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه (6)
البنطلون الأبيض هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه (9)
البنطلون الأبيض هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه (8)
البنطلون الأبيض هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه (7)
البنطلون الأبيض هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه (10)
البنطلون الأبيض هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه
كتبت - هاجر حاتم:
لا غنى عن اللون الأبيض في فصل الربيع، فهو أحد ألوان البهجة التي يتميز بها، خاصًة "البنطلون" بهذا اللون، الذي تفضله العديد من الفتيات وفقًا لما ذكره fashiongum. لهذا نستعرض لك أكثر من طريقة لارتداء البنطلون الأبيض، وطريقة تنسيقه مع القطع الاخرى لملابسك.
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