بالصور.. زوجان منفصلان يلتقطان صورة كل عام لهذا السبب

كتبت - هاجر حاتم:

أثارت صورة ثنائي منفصلين دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصًة أنه من المعروف أن انفصال أي زوجين يعتبر هو النهاية لقصتهما.

ولكن الأمر اختلف عندما قامت المصورة "فيكتوريا بالدوين" بالحرص على أخذ صورة كل عام مع طليقها "آدم إديسون" بالرغم من انفصالهما، ذلك لأنها تحرص على أن يعيش طفلها حياة طبيعية، ويتذكر والده في صورة وحالة جيدة، ولا يؤثر هذا الانفصال عليه، بحسب ما ذكره موقع kidspot.

وظهر بالصورة شكل الأسرة طبيعي، كما بدا أن الطفل يعيش حياة سعيدة، وحازت الصور على إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل، مشجعين الأم على هذا القرار.