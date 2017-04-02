إسرائيل تدشن منظومة "الصولجان السحري" للدفاع الجوي

تل أبيب - (د ب أ):

دشنت إسرائيل بعد ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، في قاعدة حاتسريم العسكرية بجنوب البلاد منظومة تعرف باسم "الصولجان السحري" للدفاع الجوي. وتهدف هذه المنظومة الى اعتراض صواريخ متوسطة المدي، طبقا لما ذكره صوت إسرائيل اليوم.

وفي كلمة له في حفل التدشين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "إننا نكشف اليوم عن دعامة كبيرة لقوة دولة اسرائيل اذ أن هذه المنظومة تنضم الى تجديدات تكنولوجية سابقة كالقبة الحديدية ومنظومة الحيتس". وأشار نتنياهو الى أن الصولجان السحري هو تطوير إسرائيلي أصلي اذ يتضمن تكنولوجية خارقة مؤكدا ان اسرائيل تبقى الرائدة في العالم في هذا المجال.

وأوضح رئيس الوزراء إنه "بالرغم من الاهمية التي يوليها للقدرات الدفاعية لدولة إسرائيل فإنه يتعهد بالاستباق بضرب من يسعى الى ضربنا وبالقضاء على من يهدد وجودنا" حسب صوت إسرائيل.

غير أن قائد قيادة الدفاع الجوي في سلاح الجو الإسرائيلي، تسفيكا حايموفيتش، قال لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الشهر الماضي، قبل أن يتم تشغيل النظام إنه بينما يمكن أن يوسع الصولجان السحري الامكانيات للجيش الاسرائيلي، إلا أنه "ليس كافيا على الإطلاق".

وأضاف "ليس سحريا".