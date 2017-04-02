بالصور.. مطبخ ملجأ "العندليب" بالشرقية يأوي القطط الضالة

الشرقية - فاطمة الديب:

رصدت حملة من ضباط هيئة الرقابة الإدارية، بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، عددًا من المخالفات بمؤسسة تربية البنين التابعة لدار رعاية أيتام الزقازيق، حيث تبين أن المطبخ مرتع ومأوى للقطط الضالة، وكذا تواجد بعض أسلاك الكهرباء "عارية" مما يعرّض حياة أيتام الدار للخطر.

يشار إلى أن مؤسسة تربية البنين بدار رعاية أيتام الزقازيق، كانت تضم بين جدرانها العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، والشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.

كان ضباط هيئة الرقابة اﻹدارية بالشرقية، اليوم اﻷحد، شنوا حملة مكبرة على دور أيتام بنطاق المديرية؛ للتأكد من الخدمات والرعاية المقدمة.