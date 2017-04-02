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"جنون الطماطم" يصيب باقي الخضروات في الأقصر .. ومواطنون: "هنلاحق على إيه ولا إيه"

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مصراوي Masrawy

الخضر (1)اسعار الخضر (1)

اسعار الخضر (2)اسعار الخضر (2)

اسعار الخضر (3)اسعار الخضر (3)

الأقصر – محمد محروس:
 
شهدت بعض الخضروات ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق بمحافظة الأقصر، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم  من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا في بعض المناطق، بينما ارتفع سعر البصل الأحمر إلى 12 جنيهًا، والأبيض لـ 6 جنيهات للكيلو،  كما ارتفع سعر كيلو البطاطس إلى 7 جنيهات، والفلفل إلى 8 جنيهات للكيلو، والباذنجان إلى 7 جنيهات للكيلو.
 
وسادت حالة من الاستياء الشديد بين المواطنين الذين اضطر معظمهم لشراء نصف الكميات التي يحتاجون إليها  من الخضروات.
 
وقال أحمد حسن – عامل-  :" أنا راجل على باب الله، بشتغل عامل أجري، يوم بشتغل و10 لأ، مش قادر أأكل عيالي، كل يوم زيادة جديدة في الأسعار.. حرام والله نجيب منين؟".
 
وأضاف حسن : " كنت بشتري كل أسبوع حاجة البيت كلها، بشتري من كل نوع 3 كيلو، دلوقتي بشتري كيلو، ونص كيلو أحيانا".
 
وتقول سلوي محمود – ربة منزل: "الطماطم كانت من أسبوع بـ5 جنيه، النهاردة اشتريت الكيلو بـ 13 جنيه، يعني زيادة أكتر من 150% ليه؟ يرضي مين الكلام ده ("احنا هنلاحق على إيه ولا إيه؟").
 
من جانبه قال سيد الطاهر، وكيل وزارة بمحافظة الأقصر، إن مديرية التموين تشن حملات يومية لضبط الأسواق، ولكن الخضروات من السلع التي ليس لها قائمة أسعار محددة يمكن من ضبطها، فأسعارها يوميًا ما بين صعود وهبوط،  كما أن هناك بعض الأنواع، كالطماطم، ترتفع أسعارها في نفس التوقيت من كل عام، بسبب تغير الفصول وتلف معظم المحصول.
 

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