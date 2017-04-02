الإفتاء تطالب بجمع الكلاب الضالة في أماكن مخصصة بدلًا من قتلها

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن جمع الكلاب الضالة في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء، أفضل من قتلها بطريقة فيها تعذيب لها.

وأضافت دار الإفتاء، الأحد في فتوى لها، أنه "لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها، كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها".

​

وشددت دار الإفتاء، على أن قتل الحيوانات الضارة بالسُم إذا كان عرضة لأذى البشر غير جائز شرعًا، مشيرة إلى أن الحفاظ على أرواحهم مقصد أساسي من المقاصد العليا الكلية في الشريعة الإسلامية، وكذلك الحال إذا أدى وضع السم إلى قتل الحيوانات غير الضارة؛ لأن قتلها غير جائز.

ولفتت الدار، إلى أنه ينبغي ألَّا يصير القتل سلوكًا عامًّا يتسلط فيه الإنسان على الحيوانات بالإبادة والإهلاك، بل على الجهات المختصة إيجادُ البدائل التي تحمي الناس من شرورها وتساعد في نفس الوقت على الحفاظ على التوازن البيئي في الطبيعة التي خلقها الله تعالى على أحسن نظام وأبدعه وأحكمه.

وكانت عددًا من المحافظات، قد شهدت خلال الفترة الماضية، انتشار الكلاب الضالة بها.