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وزير الزراعة يطالب المديريات بتسليم مستحقات مزارعي القمح خلال 72 ساعة

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وزير الزراعة يطالب المديريات بتسليم مستحقات مزارعي القمح خلال 72 ساعة وزير الزراعة يطالب المديريات بتسليم مستحقات مزارعي القمح خلال 72 ساعة

مصراوي Masrawy

عبد المنعم البنا وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديري المديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعي القمح، استعدادًا لموسم توريد المحصول منتصف الشهر الجاري، من خلال النزول للمزارعين في الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، الأحد، مع مديري المديريات الزراعية بالمحافظات، ورؤساء الإدارات المركزية لإنتاج التقاوي، وشئون المديريات، والمكافحة، والتعاون الزراعي.

وأكد البنا، أهمية التنسيق مع وزارة والتجارة الداخلية لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتا، ونقلها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزاري المشترك، والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

ولفت الوزير إلى أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم نظير تسليم القمح خلال 72 ساعة على الأكثر.

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