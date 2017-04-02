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بالصور.. وزير الآثار: نحتاج 3 مليارات جنيه لتمويل المشروعات المتوقفة في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

خالد العناني، وزير الآثار (1)خالد العناني، وزير الآثار (1)

خالد العناني، وزير الآثار (2)خالد العناني، وزير الآثار (2)

خالد العناني، وزير الآثارخالد العناني، وزير الآثار

خالد العناني، وزير الآثار (4)خالد العناني، وزير الآثار (4)

خالد العناني، وزير الآثار (5)خالد العناني، وزير الآثار (5)

خالد العناني، وزير الآثار (6)خالد العناني، وزير الآثار (6)

الإسكندرية – محمد أحمد

أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن المشروعات المتوقفة بمحافظة الإسكندرية تحتاج إلى تمويل مادي قيمته 3 مليارات جنيه لاستكمالها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على توفير موارد مالية خلال الأشهر المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، خلال استئناف زيارته لمتاحف الآثار بالإسكندرية في إطار الجولة التي بدأها، أمس، لبحث المشكلات التي تواجه المناطق الأثرية، بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية.

وأضاف "العناني"، أن الآثار أحد العوامل الرئيسية لجلب السياحة، وهو ما يعزّز ضرورة توفير الدعم المالي، خاصة وأن الحضارة والتراث تعد من أهم العناصر التي تميز .

وقال وزير الآثار: "يوجد 3 متاحف متوقفة بالإسكندرية تضم المتحف اليوناني الروماني، الموزييك والمتحف البحري، وعدم وجود متحف يوناني روماني بالإسكندرية أمر غير مقبول، بعد إغلاقه منذ سنوات من أجل أعمال التوسعة، وإعادته للعمل على أولويات الوزارة".

وأشار إلى ارتفاع معدل السياحة الداخلية للمناطق الأثرية، ما رفع من مدخلات الوزارة المالية خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن منطقة الأهرامات استقبلت نحو 241 ألف زائر حتى شهر فبراير من هذا العام، وكان نصف تلك الأعداد من الأطفال، وذلك بزيادة تصل للضعف مقارنةً بالأعوام السابقة.

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