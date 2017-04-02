وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام

السويس - حسام الدين أحمد:

تُوفي الكابتن غزالي، شاعر المقاومة الشعبية في السويس، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد صراع مع المرض، ليلحق بشريكة حياته بعد وفاتها بعشرة أيام فقط.

ويعدّ الكابتن غزالي، واحدًا من أبرز رجال المقاومة الشعبية في السويس، وهو من مواليد عام 1928، وعقب حرب يونيو 1967 أسس فرقة "ولاد الأرض"، والتي كانت تجوب المحافظات واستقر بها المهاجرون.

كان غزالي صديقًا مقربًا من الشارع الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وقدّم وكتب أشعارًا مثل: "خلديهم يا بلدنا"، و"غني يا سمسمية"، وهيلا يلا بينا"، والتي تروي بطولات المقاومة الشعبية وانتصارها على القوات الإسرائيلية.

ولـ"غزالي"، والذي يلقب بـ " خال السوايسة"، باع طويل في المقاومة والكفاح المسلح ضد قوات الاحتلال الإنجليزي، كما شارك في بعض العمليات الفدائية التي جرت على خط القناة.

وتردد عدد كبير من الأهالي والشخصيات العامة في السويس خلال الأسابيع الماضية على منزله للاطمئنان عليه، كما زاره اللواء أ.ح محمد رأفت الدش، قائد الجيش الثالث الميداني، ودار حديث ودي بينهما، استعادا فيه ذكريات فترة حصار السويس، والفترات العصيبة التي مرت على أهالي المحافظة، خاصة في أعقاب ثورة 25 يناير، ودور قيادة الجيش الثالث تجاه المواطنين، فضلاً عن المشاركة مع الشرطة المدنية في حفظ الأمن بالمدينة وحل المشكلات وتشكيل لجان لتوظيف أبناء السويس.