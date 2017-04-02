البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلن مكتب تنشيط السياحة، اليوم الأحد، بمنطقة تونا الجبل بمركز ملوي بالمنيا، عن مواصلة البعثة المصرية الألمانية المشتركة، والممثلة في الجانب المصري، حفائرها للموسم الثاني بمنطقة تونا الجبل، والتي تستمر حتى مطلع يونيو المقبل، حيث تقوم البعثة بأعمال الحفر والاستكشاف في المقابر والبيوت الجنائزية والجبانة الشرقية بالمنطقة.

من جهته، قال فرج عبد العزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل، إن البعثة تسعى إلى استكمال أعمال الكشوف الأثرية الكبرى، والتي أجراها العالِم الأثري الكبير الدكتور سامي جبرة، خلال الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، والتي ستكشف عن الماضي العريق للمنطقة وتاريخها المجيد.

وفى سياق متصل، استقبلت منطقة آثار تونا الجبل، وفدَ جمعية الصداقة المصرية الفرنسية، حيث زار الوفد جميع المعالم الأثرية السياحية بالمنطقة.