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جامعة المنيا تُجري "بروفة" لاعتماد هيئة الجودة بكلية التمريض.. صور

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مصراوي Masrawy

جامعة المنيا تُجري بروفة (1)جامعة المنيا تُجري بروفة (1)

جامعة المنيا تُجري بروفة (2)جامعة المنيا تُجري بروفة (2)

جامعة المنيا تُجري بروفة (3)جامعة المنيا تُجري بروفة (3)

جامعة المنيا تُجري بروفة (4)جامعة المنيا تُجري بروفة (4)

جامعة المنيا تُجري بروفة (5)جامعة المنيا تُجري بروفة (5)

جامعة المنيا تُجري بروفة (6)جامعة المنيا تُجري بروفة (6)

جامعة المنيا تُجري بروفة (7)جامعة المنيا تُجري بروفة (7)

جامعة المنيا تُجري بروفة (8)جامعة المنيا تُجري بروفة (8)

المنيا ــ ريمون الراوي:
قام مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة المنيا، بتنظيم زيارة محاكاة لكلية التمريض، استعدادًا لزيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لزيارة الكلية، والمقرر لها يوم 9 أبريل الجاري بعد أن تقدمت الكلية للاعتماد خلال دورة ديسمبر الماضى.
من جهته، أوضح الدكتور أحمد شوقى زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، بأنه جرت زيارة تنسيقية لرئيس لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أبدى خلالها بعض الملاحظات الواجب تنفيذها، كما راجعت لجنة المحاكاة تنفيذ هذه الملاحظات، إلى جانب قياس مدى استعداد الكلية للزيارة الميدانية، ومدى استيفاء الـ12 معيارًا لمتطلبات الجودة بالكلية.
وبدأت الزيارة من العاشرة صباح اليوم وحتى الخامسة مساءً، واشتملت على زيارات ميدانية لمباني الكلية والمكاتب الإدراية، والمدرجات والقاعات، واستيفاء طفايات الحريق ومخارج الطوارئ. وكان في استقبالهم مدير وحدة الجودة بالكلية، ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس.
من جهة أخرى، من المقرر أن تستمر زيارات المحاكاة الميدانية لمركز ضمان الجودة لكل من كليات التربية النوعية والرياضية استعدادًا لاستقبال زيارة لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

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