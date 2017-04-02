عمال «هني ويل» يطلبون الشرطة بعد منعهم من دخول الشركة

التحرير

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قال عاطف السيد عضو اللجنة النقابية للعاملين بشركة "هني ويل" للحلويات والشيكولاتة بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، إن رئيس مجلس إدارة الشركة حذف أسماء 19 عاملًا من عمال الشركة من بينهم 4 من أعضاء اللجنة النقابية من بوابة الدخول والانصراف، كما قام بنقل 3 آخرين لفرع تابع للشركة بمدينة 6 أكتوبر متعطل عن العمل.

وأضاف السيد في تصريحات لـ"التحرير" أن قرار المنع جاء بزعم حكم قضائي صادر ضدهم لم يعلنهم صاحب الشركة به أو بقرار صادر عن مجلس الإدارة، قائلًا: "الأمن أبلغنا أنهم لا يعلموا شيئًا عن حقيقة منعهم من الدخول، ولذلك قررنا افتراش الأرض حتى تأتي الشرطة ومكتب العمل لإثبات حالة التشريد التي نعيشها".

وبدورها، قالت السيدة نجوى فؤاد باكية: "نروح فين طيب، أنا من 1983 في الشركة، ومفيش مصدر أكل عيش تاني أصرف منه على زوجي وولادي إلا هنا، وبعتونا مكان مهجور بيقولوا إنه تبع الشركة، ورحنا هناك لقينا أوضتين مقفولين ومفيش ولا ناس ولا شغل".

وأوضح عاطف السيد أنه وزملائه معتصمين حتى تأتي الشرطة ومكتب العمل لعمل إثبات حالة بمنعهم دون قرار إداري أو حكم قضائي نهائي صادر ضدهم لمنعهم من ممارسة عملهم ، وأنهم في انتظار ما سيتم اتخاذه من إجراءات تجاههم من الشرطة ومكتب العمل لحمايتهم من صاحب العمل وضمان استمرارهم.

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وأوضح أحد أعضاء اللجنة النقابية، رفض عدم ذكر اسمه، أن الأزمة تعود في الوقت الذي قرر فيه رئيس مجلس إدارة الشركة تحرير محضر ضد 23 من العاملين بالشركة بينهم 4 من أعضاء اللجنة، يتهمهم فيه بالاعتداء عليه بالضرب.

وفي 16 فبراير الماضي أرسلت المحكمة العمالية لعدد من عمال الشركة لسماع شهادتهم بالقضية، فمنعت الشركة الإجازات لمدة 3 أيام دون قرار أو إنذار، منذ بداية التاريخ الذي أرسلت فيه المحكمة لعمال لسماع شهادتهم، إلا أنهم ذهبوا لتأدية شهادتهم وذهب 2 من الإدارة للإدلاء بشهادتهما ضد العمال، وتم حجز الدعوى للحكم.

وتعددت احتجاجات العمال منذ يونيو 2011 منذ أن صدر قرار بإغلاق الشركة، ثم توالت احتجاجاتهم لتحسين أوضاع الأمن والسلامة والمهنية بالعمل، وللمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية في 2014، حتى وصلوا إلى الإدارة الجديدة التي تسعى لتفرقة أعضاء اللجنة النقابية للعمال بالشركة حتى لا يطالبوا بحقوق زملائهم، بحسب ما ذكره أحد العمال لـ"التحرير".