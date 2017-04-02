تحلية مياه البحر في العاصمة الإدارية.. أولى بشائر «سد النهضة»

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نادر نور الدين: «لا هي لينا ولا إحنا أد تكاليفها» وتستخدم للحفاظ على حياة البشر وليس للتنمية

تقرير: في 2025 مصر ستكون تحت خط الفقر المائي الحاد‏

الإسكان: أزمة المياه هي السبب وسعرها سيكون أغلى

التعبئة والإحصاء: 37.6% من المياه النقية تضييع بسبب تآكل المواسير

خبر اعتماد العاصمة الادارية الجديدة بشكل أساسي على تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب، أثار قلق "ناهد. ص" الموظفة الأربعينية بوزارة التربية والتعليم، التي كانت تنتوي شراء وحدة سكنية بالمشروع، لتكون بجوار مقر وزارتها الجديد، حيث سيتم نقل 80 ألف موظف يعملون في 18 وزارة للعاصمة الإدارية خلال عامين، ما دفعها لإعادة التفكير في جدوى الانتقال للعيش مع أسرتها في المشروع الجديد.

استغراب "ناهد. ص"، ليس بسبب اعتماد المشروع على المياه المُحلاة رغم ابتعاد العاصمة الإدارية عن خليج السويس بمسافة تزيد عن 60 كيلو متر، في الوقت الذي لا تزيد المسافة بينها وبين القاهرة الجديدة بضع الكيلو مترات، وإنما لقلقها من جودة مياه البحر التي سيتم تحليتها، ما سيضطرها إلى الاعتماد على شراء المياه المعدنية، بخلاف أن تلك المياه سيكون سعرها أغلى كثيرًا من المياه العذبة نظرًا لارتفاع تكلفة عمليات التحلية.

القلق والتساؤلات اللذان شغلا تفكير موظفة التربية والتعليم الأربعينية، انتقلا للعديد من المواطنين الآخرين، ما اضطرنا للبحث عن مدى سلامة مياه البحر المُحلاة، والأسباب التي جعلت وزارة الإسكان تعتمد على تحلية مياه البحر، وهل أزمة سد النهضة بدأت تلقي بظلالها على الواقع المائي المصري، والتكلفة الحقيقية لهذة المياه.

يجب الاعتماد على مياه البحر

سألنا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس عبد المطلب عمارة، حول الأسباب التي جعلتهم يقررون الاعتماد بشكل أساسي على تحلية مياه البحر في مشروع العاصمة الإدارية، فقال إنه تم إجراء عدد من الدراسات العلمية، وخلصت إلى أن المسافة بين مشروع العاصمة الإدارية ونهر النيل، هي عين المسافة بين المشروع والبحر الأحمر، والتي تقدر بنحو 60 كيلو متر، إذن فتكلفة توصيل المواسير وخطوط المياه متقاربة.

وأضاف عمارة لـ «التحرير»، أن سبب اختيار المياه المُحلاة عن العذبة هو وجود عدد من المشاكل في ملف المياه وندرة في وفرة المياه العذبة، لذا فقد تم الاستقرار على تحلية مياه البحر.

وأردف: «لا داع للقلق من جودة المياه الناتجة عن تحلية مياه البحر، فجودتها ستكون أفضل من المياه العذبة»، مشيرا إلى إنشاء محطة تحلية على خليج السويس بطاقة إنتاجية تقدر بـ500 ألف متر مكعب كمرحلة أولى لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة، ويجري حاليا تحديد مساحة الأرض التي سيتم إنشاء المحطة عليها مع شركة البتروكيماويات والشركة المالكة للأرض، وفي انتظار إنهاء هذه الإجراءات للبدء في تنفيذ المحطة، وسيتم الاستعانة بالخبرة السنغافورية فى إنشاء أحدث محطات تحلية مياه البحر.

نادر نور الدين: «لا هي لينا ولا أحنا أد تكاليفها»

تواصلنا مع أحد أهم الخبراء المتخصصين في ملف المياه، فسألنا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، هل اعتماد مشروع العاصمة الإدارية على تحلية مياه البحر إهدار للمال العام أم شر لابد منه، فكانت إجابته الصادمة: «تحلية مياه البحر لا هو لينا ولا أحنا أد تكاليفها»، مضيفاً: «تكلفة تحلية المتر المكعب الواحد لن تقل عن 10 جنيهات و10 جنيهات آخرى تكلفة التوصيل وتركيب المواسير لمسافة أكثر من 60 كيلو متر، بخلاف إنشاء محطات التحلية، إذن التكلفة ستزيد عن 20 جنيها للمتر الواحد».

وأردف نور الدين: «هذا ليس كل شيء، ولكن يشترط أيضاً أن يكون للدولة مصدر رخيص للطاقة الكهربائية، حيث تعتبر مياه البحر مورد شحيح ذا استهلاك عالٍ للكهرباء، حيث يستهلك تحلية متر مكعب واحد 2.5 كيلو/وات في الساعة من الكهرباء»، بخلاف أن تكلفة دفن النفايات الناتجة عن التحلية مرتفعة جداً.

أمر غير منطقي

الدكتور سامح العلايلي، العميد السابق لكلية التخطيط العمراني، وصف الاعتماد على تحلية مياه البحر في العاصمة الإدارية الجديدة، بالأمر غير المنطقي، مضيفاً أنه قد يصدق أن ذلك سيتم تنفيذه في المدن التي سيتم إنشاؤها على الساحل، ولكن أن يتم توصيل مواسير بطول 60 كيلو مترا فهذه تكلفته ستكون باهظة جدا.

الإسكان: سعرها سيكون أغلى

المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عاد وقال إن سعر المياه الناتجة عن تحلية مياه البحر ستكون أغلى من نظيرتها العذبة، لأن التكلفة الفعلية لتوصيل المياه ستكون أكبر.

وأكد عمارة أن مشروع العاصمة الإدارية هو محاولة جادة للتنمية، والخروج من الحيز العمراني الضيق -مصر تعيش على 6% فقط من مساحتها الإجمالية- لإحداث تنمية عمرانية كبيرة.

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ذلك الاعتراف الرسمي من وزارة الإسكان، بزيادة أسعار المياه ستجعل "ناهد. ص" الموظفة الأربعينية بوزارة التربية والتعليم وغيرها الكثير، يرفضون خوض تجربة الحياة في المشروع الجديد التي تبنيه مصر في عمق الصحراء، وإن كان تأكيد الوزارة عن جودة تلك المياه قد أزال بعض القلق من جودتها.

نور الدين: ليس التنمية

الدكتور نادر نور الدين، أكد أن المبدأ الأساسي في تحلية مياه البحار عالميا، هو الحفاظ على حياة البشر في المناطق الفقيرة بموارد مائية طبيعية من الأنهار والبحيرات العذبة والمياه الجوفية والأمطار، ومن النادر أن تكون مياه التحلية لإحداث تنمية.

وتابع: «كما ان نسبة المياه المحلاة على مستوى العالم من المياه المستهلكة، قليلة للغاية، فمن بين 3300 مليار متر مكعب هي إجمالي المياه المستخدمه، لا تزيد كميات المياه المحلاة في العالم عن 24 مليار متر مكعب فقط، بنسبة 0.6% من إجمالي الموارد المائية في العالم».

وعن أهم البدائل لتحلية مياه البحر في مشروع العاصمة الإدارية، قال نور الدين إنه من الأفضل الاعتماد على مياه الآبار في المترامية على مساحة 700 كيلو متر مربع هي مساحة أراضي المشروع، لأن تكلفة تنقية هذة المياه ستكون أقل ولن تحتاج إلى كل هذا الجهد والطاقة الكهربائية الذي ستحتاجه عملية تحلية مياه البحر.

الرى: الوضع المائي في مصر "حرج"

المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري، أكد أن الوضع المائي في مصر "حِرج"، موضحًا أن مصر تقع تحت خط الفقر وتعيش في عصر ندرة المياه، وتعاني عجزا يقدر بحوالي 7 مليارات ونقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه نتيجة هذه العجز مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب في أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخرى.

وطالب ميخائيل المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها من الهدر والتلوث، في ظل التحديات المائية الكبيرة، على الصعيدين الخارجي والداخلي، بسبب نقص مواردنا المائية، مقابل تزايد احتياجات الاستهلاك المحلي، سواء لأغراض الزراعة أو مياه الشرب.

التعبئة والإحصاء: 37.6% من المياه النقية تضييع بسبب تآكل المواسير

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه، رصد فيه عدد من الإحصائيات الهامة، أبرزها أن نهر النيل هو المورد الرئيسي للمياه في مصر، حيث تبلغ حصتنا منـه 55.5 مليار متر مكعب تمثـل 72.8٪ من إجمالي الموارد المائية المتجددة عام 2015 /2016، بينما تقدر مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي والصحي التي يتم تدويرها، بالإضافة إلى مياه البحر التي يتم تحليتها بنحو 20.75 مليار متر من نفس العام.

وأشار البيان الصادر عن الجهاز، إلى أن القطاع الزراعي هو أكبر مستهلك للمياه في مصر، حيث بـلغت حصته 62.15 مليار متر مكعب، في العام الماضي، وهــو يمثل نســبة 81.5٪ من إجمالي الاستخدامات، يليه قطـــاع الشرب والاسـتخدامات الصحية حيث بلــغ 10.40 مليـار متر بنسبة 13.6%.

وكشف البيان أن 37.6% من المياه النقية المنتجة "تذهب سدى" بسبب تهالك شبكات توزيع المياه والتسرب من المواسير، حيث أنه تم إنتاج 9.30 مليار متر مكعب من المياه النقية التي في عام 2015/ 2016، بينما الكمية المستهلكة فعليًا لم تزد عن 5.8 مليار متر.

الفقر المائي الحاد‏

في تحذيرات أطلقها التقرير الإقليمي عن وضع المياه في مصر والعالم العربي، صدر في عام 2010، قال إن مصر بحلول عام 2025 ستنتقل من قائمة الدول "تحت خط الفقر المائي"، إلي الدول تحت "خط الفقر المائي الحاد"‏.

وأشار التقرير الذي كان عنوانه (المياه‏:‏ إدارة مستدامة لمورد متناقص‏)‏ شارك في كتابته أكثر من100‏ خبير عربي ودولي منهم الدكتور محمد العشري الرئيس السابق لمرفق البيئة العالمي والدكتور أيمن أبو حديد رئيس المركز القومي للبحوث الزراعية والدكتور فاروق الباز مدير مركز علوم الفضاء بجامعة بوسطن والدكتور صفوت عبد الدايم الأمين العام للمجلس العربي للمياه‏.‏

حيث سيكون نصيب الفرد من المياه العذبة ‏550‏ مترا مكعبا بحلول عام‏ 2025‏ علما بأن المعدل العالمي للفرد يتجاوز‏6‏ آلاف متر مكعب للفرد سنويا، وأن معدل نصيب الفرد في مصر حاليا 650 مترا مكعبا سنويا‏، علما بأن المعدل العالمي يتجاوز‏6‏ آلاف متر مكعب للفرد سنويا‏.‏