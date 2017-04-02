أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فرج عامر: زيارة الرئيس لأمريكا ستحسم الملفات الساخنة في الشرق الأوسط

Google+ Print
فرج عامر: زيارة الرئيس لأمريكا ستحسم الملفات الساخنة في الشرق الأوسط فرج عامر: زيارة الرئيس لأمريكا ستحسم الملفات الساخنة في الشرق الأوسط

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

‏‫أعرب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن ثقته الكاملة فى قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته التى يقوم بها حاليا للولايات المتحدة الامريكية على إنجاح هذه الزيارة وتحقيق جميع أهدافها من المباحثات التى يجريها مع صناع القرار الأمريكى، إضافة إلى القمة الثنائية التى يعقدها الرئيس السيسى مع الرئيس الأمريكى .

وقال عامر، فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إن الاستعدادات والتصريحات الصادرة من كبار صناع القرار الأمريكى والاهتمام غير المسبوق من جميع وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية تؤكد أن هذه الزيارة ستكون حاسمة لجميع الملفات الساخنة داخل منطقة الشرق الأوسط والعالم كله، وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب الأسود، مؤكدًا أن هناك إرادة سياسية قوية مصرية أمريكية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين، بما يكفل مواجهة جميع العناصر والجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية، التى خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية.

شاهد أيضا

وأشار رئيس لجنة الشباب، أن السيسى ستكون لديه القدرة على طرح الملفات الأخرى على مائدة الحوار مع الجانب الأمريكى، خاصة ما يتعلق بالجمود الكبير فى ملف القضية الفلسطينية وتأكيد رؤية والدول العربية على ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضى الفلسطينية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى مواجهة وحل المشكلات والأزمات داخل سوريا وليبيا والعراق واليمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة