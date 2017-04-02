فرج عامر: زيارة الرئيس لأمريكا ستحسم الملفات الساخنة في الشرق الأوسط

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‏‫أعرب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن ثقته الكاملة فى قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته التى يقوم بها حاليا للولايات المتحدة الامريكية على إنجاح هذه الزيارة وتحقيق جميع أهدافها من المباحثات التى يجريها مع صناع القرار الأمريكى، إضافة إلى القمة الثنائية التى يعقدها الرئيس السيسى مع الرئيس الأمريكى ترامب.

وقال عامر، فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إن الاستعدادات والتصريحات الصادرة من كبار صناع القرار الأمريكى والاهتمام غير المسبوق من جميع وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية تؤكد أن هذه الزيارة ستكون حاسمة لجميع الملفات الساخنة داخل منطقة الشرق الأوسط والعالم كله، وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب الأسود، مؤكدًا أن هناك إرادة سياسية قوية مصرية أمريكية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين، بما يكفل مواجهة جميع العناصر والجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية، التى خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية.

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وأشار رئيس لجنة الشباب، أن السيسى ستكون لديه القدرة على طرح الملفات الأخرى على مائدة الحوار مع الجانب الأمريكى، خاصة ما يتعلق بالجمود الكبير فى ملف القضية الفلسطينية وتأكيد رؤية مصر والدول العربية على ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضى الفلسطينية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى مواجهة وحل المشكلات والأزمات داخل سوريا وليبيا والعراق واليمن.