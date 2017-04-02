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فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي

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فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي

التحرير

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أعرب بعض أفراد الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، عن سعادتهم لزيارة الرئيس عبد الفتاح ، ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد .

وقالت إحدى السيدات في تقرير عرضته قناة "إكسترا نيوز"، من أمريكا، اليوم الأحد: "إحنا بنرحب بالسيسي وبنثق ونؤمن به، احنا وراه وبندعمه رغم أنف الحاقدين، جيت من آخر الدنيا عشان أقف معاه".

بينما قال آخر: "إحنا بندعم السيسي وربنا معاه ويحميه، في كل خطواته إحنا وراه دايما تشرفنا في كل مكان، ونتمنى أن زيارتك تحقق نتائج حلوة لمصر وللشعوب العربية".

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التحرير

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