فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي

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أعرب بعض أفراد الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، عن سعادتهم لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت إحدى السيدات في تقرير عرضته قناة "إكسترا نيوز"، من أمريكا، اليوم الأحد: "إحنا بنرحب بالسيسي وبنثق ونؤمن به، احنا وراه وبندعمه رغم أنف الحاقدين، جيت من آخر الدنيا عشان أقف معاه".

بينما قال آخر: "إحنا بندعم السيسي وربنا معاه ويحميه، في كل خطواته إحنا وراه دايما تشرفنا في كل مكان، ونتمنى أن زيارتك تحقق نتائج حلوة لمصر وللشعوب العربية".