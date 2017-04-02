بالصور.. المئات يشيعون جنازة شهيد « انفجار طنطا»

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كتب - محمد عباس

في جنازة عسكرية مهيبة، شيَّع المئات من أهالي قرية دقرن التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، جثمان أمين الشرطة محمد أحمد نوفل، الذي استشهد في انفجار عبوة ناسفة أمام مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا، أمس.

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تقدم المشيعون محافظ الغربية اللواء أحمد صقر، واللواء محمد مسعود الديب مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة من المسجد الكبيرة بالقرية، قبل دفنه بمثواه الأخير بمقابر العائلة، وسط هتافات الأهالي "الشعب والشرطة والجيش إيد واحد"، و"القصاص القصاص".