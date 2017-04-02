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وكالات عالمية عن زيارة السيسي لأمريكا: علاقة البلدين «تحسنت»

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وكالات عالمية عن زيارة السيسي لأمريكا: علاقة البلدين «تحسنت» وكالات عالمية عن زيارة السيسي لأمريكا: علاقة البلدين «تحسنت»

التحرير

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تصدر خبر وصول الرئيس عبد الفتاح لأمريكا أمس السبت، وتفاصيل لقاءاته بالمسؤولين الأمريكيين اهتمام وسائل الإعلام الدولية.

حيث قالت وكالة "رويترز" في تقرير لها، اليوم الأحد، إن هذه الزيارة تعتبر الأولى التي يقوم بها الرئيس السيسي للولايات المتحدة منذ انتخابه رئيسا في عام 2014 حيث لم يسبق للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن وجه أي دعوة لزيارته .

وأضافت الوكالة أن كانت منذ فترة طويلة واحدة من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، وتلقت 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية، ولكن توترت تلك العلاقات الثنائية عندما انتقد الرئيس السابق باراك أوباما، السيسي، لسياسته في البلاد.

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فيما قالت وكالة " فرانس برس" الفرنسية، إن التصريحات السابقة للرئيسين تدل على إمكانية وجود علاقة قوية بين البلدين أكثر مما كانت في ظل وجود الرئيس السابق باراك أوباما.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة لقاءات للرئيس السيسي مع عدد من الوزراء الأمريكيين وممثلين لدوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، فضلا عن لقاءات متعددة مع أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ورؤساء عدد من اللجان بمجلسي النواب والشيوخ لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها ولبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يساهم إيجابا في زيادة التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

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التحرير

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