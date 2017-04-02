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فيديو..الرئاسة: الهدف من زيارة السيسي إطلاع ترامب على الحقائق في مصر

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فيديو..الرئاسة: الهدف من زيارة السيسي إطلاع ترامب على الحقائق في مصر فيديو..الرئاسة: الهدف من زيارة السيسي إطلاع ترامب على الحقائق في مصر

التحرير

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قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح ، خلال زيارته إلى أمريكا، سيلتقي بمدير صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي، لمتابعة خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها في هذه الفترة.

وأضاف يوسف، خلال لقائه بفضائية «»، اليوم الأحد، أن الزيارة ستشمل لقاء عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع الأمريكي، ممن لهم دور في صناعة القرار، وكذلك لقاء مع الجالية المصرية في أمريكا.

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ونوه بأن الزيارة لن تشمل توقيع أي اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بينما هي تمثل «زيارة عمل»، الهدف منها  التواصل مع الإدارة الأمريكية، وإطلاعها على كافة الحقائق والموضوعات في مصر.

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التحرير

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