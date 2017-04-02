الجارديان.. عن ترامب والسيسي: الزعيمان يركزان على الأمن

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سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على زيارة الرئيس السيسي إلى الولايات المتحدة غدا الإثنين، مشيرة إلى أن الزيارة تمثل إشارة واضحة لرغبة إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتأكيد على التعاون مع النظام المصري بعد جفاء الإدارة الأمريكية السابقة.

ونوهت الصحيفة بأن السيسي هو أول رئيس مصري يزور البيت الأبيض منذ ثورة مصر عام 2011، فعلى عكس أوباما، الذي امتنع عن دعوة السيسي لواشنطن، كان ترامب له علاقة دافئة منذ اجتماعه مع السيسي على هامش الاجتماع العام للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحافيين أمس الجمعة "ترامب يريد استغلال زيارة الرئيس السيسي لإعادة فتح العلاقات الثنائية والاستفادة من الصلات القوية التي توصل إليها الرئيسان عندما التقيا للمرة الأولى".

الجارديان أِشارت إلى أن ترامب مثل السيسي، وجهت إليه اتهامات بالهجوم على الإعلام، حيث قال اتش إيه هيلر الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى "الزعيمين يركزان على الأمن، وكلاهما يرى أن دولهم وإداراتهم مستهدفة بشكل كبير" مضيفا "كل منهما انتقل إلى السلطة من خارج النخبة السياسية من خلال شعبية طائشة خارجة عن أية إيديولوجيات".

كما يتشابه الرئيسان أيضا في البذخ الشديد خاصة عند حفل التنصيب، فترامب أقام عرضا عسكريا ضخما فيما مشى السيسي بسارته على سجاة حمراء بطول 2.5 ميل.

واعتبرت الصحيفة أنه بالنسبة لترامب يريد تقوية العلاقات مع رئيس أكبر دلة عربية من حيث السكان وخاصة بعد أزمة حظر السفر المثيرة للجدل من 6 دول إسلامية.

كما تواجه إدارة ترامب حاليًا أسئلة حول ما إذا كانت التغييرات السياسة قد تسببت في إصابات بين المدنيين في الصراعات في سوريا والعراق واليمن.

ولفتت الصحيفة إلى وقف إدراة أوباما المساعدات التي تقدمها إلى مصر في أكتوبر 2013، بعد وقت قصير من تولي السيسي السلطة، ضمنيا، ثم خفضتها إلى 1.3 مليار دولار في المساعدات العسكرية السنوية ومنعت أيضا بيع بعض البنود الكبيرة مثل الطائرات المقاتلة.

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وبالرغم من رفع المساعدات في عام 2015، ظلت العلاقات متجمدة حتى خروج أوباما من السلطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب لم يذكر بعد سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، حيث قال مسؤول بالبيت الأبيض "نهجنا هو التعامل مع هذه الأنواع من القضايا الحساسة بطريقة خاصة وأكثر سرية" مضيفا "نعتقد أنها الطريقة الأكثر فعالية لدفع هذه القضايا إلى نتيجة مواتية".

ونقلت الصحيفة عن دانيال بنيم، الزميل البارز في مركز واشنطن للتقدم في واشنطن، ومستشار سابق لجو بايدن "إن ترامب يفضل الوقوف مع رجل قوي ضد الإرهاب والإسلاميين أكثر من اهتمامه بالتحديات المحلية في مصر، أو القيم الأمريكية".

وأضاف "أشاد ترامب بالسيسي لأنه سيطر بقوة على مصر، مشيدا بالحملة الأمنية التي أدانها أوباما".

واعتبر بنيم أن وصول ترامب للسلطة غير من نظرة مصر لواشنطن حتى قبل زيارة السيسي لترامب.

الجارديان لفتت إلى استخدام مصر لمجموعة جلوفر بارك منذ عام 2013 لتحسين من صورتها، كما استاجرت المخابرات العامة مجموعات الضغط "كاسيدي" وأسوسياتس وكذلك شركة العلاقات العامة ويبر شاندويك.

وتقليديا تركز جهود مصر في واشنطن في السابق على زيادة حصتها من المساعدات العسكرية، وظاهريا لتحسين جهودها لمكافحة الإرهاب ضد مسلحي داعش في شبه جزيرة سيناء.

وهذا يعني في كثير من الأحيان دفعة للحصول على عناصر أكبر مثل طائرات مقاتلة من طراز F-16 و دبابات M1A1 حتى لو قال الخبراء إنها "غير مجدية".