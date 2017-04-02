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وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى

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وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى

التحرير

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وصل محمد صلاح المدرب العام الجديد للفريق الكروي لمقر الزمالك، لحضور اجتماعه مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي للاتفاق على خطة العمل في الفترة المقبلة للجهاز الفني للفريق.

كما حضرعلاء عبد الغني المدرب المساعد، وكان في استقبالهم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على  فريق الكرة.

ووصل عبد الحليم علي، مدير الكرة الجديد لمقر الزمالك، للاتفاق على انضمامه للجهاز الفني للأبيض.

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وكان رئيس الزمالك قد أعلن عن إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد حلمي عقب الخسارة بالأمس من سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

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التحرير

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