صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

كتب- حاتم أبوالنور:

في أول تعليق له على حكم الأمور المستعجلة، قال المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، صاحب أول حكم بات نهائي بمصرية تيران وصنافير: لا يوجد أحد يستطيع أن يبطل حكم المحكمة الإدارية العليا لأنها أرفع محكمة وأعلى محكمة في مصر.

وأضاف "الشاذلي"، في تعليق خاص لـ"مصراوي": حكم الإدارية بمصرية تيران وصنافير بات ونهائي، والجزيرتان مصريتان، وفق الأسانيد والمستندات التي حوتها حافظة المستندات المقدمة للمحكمة.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، قضت اليوم بإسقاط حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي بـ"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.