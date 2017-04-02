السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

كتبت- نسمة فرج:

قالت الإعلامية نهال كمال، زوجة الشاعر الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى، إن سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للكتاب لوضع "الروابط" الخاصة بأعمال عبدالرحمن الأبنودي على الموقع الخاص به.

وأضافت نهال- في تصريحات لمصراوي، الأحد- أن الموقع قامت بتأسيسه لمحبي الخال وجماهيره ويحتوى على جميع قصائده واغانيه واشعاره وسيرته الذاتية.

وكانت الهيئة العامة للكتاب طبعت دواوين الخال بالإضافة إلى إسطوانات بصوته، وذلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 48.

وأوضحت نهال كمال أن سيتم تنظيم احتفالية كبرى في قصر ثقافة الإسماعيلية لإحياء ذكرى وفاة الأبنودي والتي ستحل في 21 أبريل الجاري، مشيرة إلى أن من بين الحضور اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب وعدد من الشخصيات الهامة من رموز الفن والأدب.

ومن المقرر أن تسافر نهال كمال إلى لندن للمشاركة في أمسية ثقافية تقيمها السفارة المصرية في ذكرى وفات الأبنودي.

يذكر أن الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي من مواليد محافظة قنا 1938، وتوفي في 21 أبريل 2015 عن عمر يناهز 76عاما وتم تشييع جثمانه في جنازة عسكرية ودفن بمحافظة الإسماعيلية.