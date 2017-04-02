أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج

Google+ Print
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج

مصراوي Masrawy

مليون جنيه وراء اختطاف برلماني

كتب - فتحي عمر:

تعرض برلماني سابق بمركز حرجا بمحافظة سوهاج للاختطاف على يد تاجرين عقارات بسبب خلافات مالية مع شقيقه على قطعة أرض ثمنها ٢٠ مليون جنيه.

وقال مصدر أمني موثوق، إن قوات الأمن، تمكنت من تحرير "خليفة.ر"، برلماني سابق عن دائرة مركز جرحا، من قبضة خاطفيه بينما لاذ المتهمان بالهرب، وتكثف أجهزة الأمن العام جهودها لضبطهما عقب هروبهما بالقاهرة.

وأكد المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي اليوم الأحد، أن شقيق البرلماني يُدعى فتحي، اختلف مع شريكين له على قطعة أرض تم بيعها بالقاهرة بمبلغ ٢٠ مليون، جنيه مما دفعهما إلى اللجوء لشقيقه لحل المشكلة بينهما وحينما فشل البرلماني السابق في حلها قاما باختطافه عقب صلاة الجمعة الماضية بقرية بندار الشرقية في جرجا.

وأوضح المصدر، أن تضييق الخناق على المتهمين دفعهما إلى إطلاق سراح المجني عليه والهروب بمفرديهما.

ويقود اللواء خالد الشاذلي، مدير مباحث سوهاج، واللواء منتصر عبدالنعيم، مدير فرع الأمن العام بسوهاج حملة أمنية بجرجا لضبط المتهمان.

وأمر اللواء مصطفى مقبل، مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، بسرعة ضبط المتهمين وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة