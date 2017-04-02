مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج

كتب - فتحي عمر:

تعرض برلماني سابق بمركز حرجا بمحافظة سوهاج للاختطاف على يد تاجرين عقارات بسبب خلافات مالية مع شقيقه على قطعة أرض ثمنها ٢٠ مليون جنيه.

وقال مصدر أمني موثوق، إن قوات الأمن، تمكنت من تحرير "خليفة.ر"، برلماني سابق عن دائرة مركز جرحا، من قبضة خاطفيه بينما لاذ المتهمان بالهرب، وتكثف أجهزة الأمن العام جهودها لضبطهما عقب هروبهما بالقاهرة.

وأكد المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي اليوم الأحد، أن شقيق البرلماني يُدعى فتحي، اختلف مع شريكين له على قطعة أرض تم بيعها بالقاهرة بمبلغ ٢٠ مليون، جنيه مما دفعهما إلى اللجوء لشقيقه لحل المشكلة بينهما وحينما فشل البرلماني السابق في حلها قاما باختطافه عقب صلاة الجمعة الماضية بقرية بندار الشرقية في جرجا.

وأوضح المصدر، أن تضييق الخناق على المتهمين دفعهما إلى إطلاق سراح المجني عليه والهروب بمفرديهما.

ويقود اللواء خالد الشاذلي، مدير مباحث سوهاج، واللواء منتصر عبدالنعيم، مدير فرع الأمن العام بسوهاج حملة أمنية بجرجا لضبط المتهمان.

وأمر اللواء مصطفى مقبل، مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، بسرعة ضبط المتهمين وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.