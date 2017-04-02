ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود

الغربية – مروة شاهين:

تمكنت مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، من ضبط صاحب ورشة، غير مرخصة، داخل منزل لتصنيع الأسلحة وتعديل طبنجات الصوت إلى طبنجات حية، وبحوزته 4 طبنجات والأدوات الخاصة بذلك.

كان العميد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، تلقي إخطارًا من الرائد حازم حسام، رئيس مباحث مركز سمنود بتوافر معلومات أكدتها التحريات بإدارة "عبده.ع"، 47 سنة، مزارع مقيم بقرية ميت حبيب التابعة للمركز، ورشة لتعديل الطبنجات الصوت إلى طبنجات حيه تطلق أعيرة نارية، متخذًا مسكنه لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ضُبط المتهم وبحوزته "4 طبنجات معدله، و3 جراب طبنجة، و2 مفك، وبنسة"، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار والأدوات المضبوطة بقصد تعديل الأسلحة.

حُرر المحضر رقم 13031 جنايات مركز سمنود، وأخطرت النيابة العامة.