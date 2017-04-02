"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل

المنيا - ريمون الراوي:



تحتفل محافظة المنيا، الأربعاء المقبل بـ"يوم اليتيم العربي"، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان بمسرح ديوان عام المحافظة، في إطار رسم البسمة على وجوه الأيتام، ومنحهم الإحساس بأنهم جزء مهم داخل المجتمع يستحقون الرعاية والاهتمام.



واستعدادًا للاحتفال بهذا اليوم، عقد اللواء نبيل منصور، سكرتير عام المحافظة، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة الترتيبات الخاصة بالاحتفال، بحضور مصطفى عبد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسيد الشوربجى مدير فرع جمعية دار الأورمان، وعدد من مديري الإدارات بالمحافظة.



من جهته، أكد السكرتير العام على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع، وخاصة الجمعيات الأهلية لرفع المعاناة عن كاهل الفقراء من الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومحدودي الدخل، ورعاية حقوق الفقراء والمحتاجين والأولَى بالرعاية.



ويتضمن برنامج الحفل تقديم مساعدات مالية لعدد 25 يتيمة، بواقع 7 ألاف جنيه لكل واحدة، وتكريم عدد 10 أمهات مثاليات، وعدد 100 طفل يتيم من المتفوقين علميًا ورياضيًا وحفظة القرآن الكريم، وسيتخلل الحفل بعض الفقرات الفنية من فرقة الفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة المنيا .

من جانبه، أوضح مدير الجمعية أنه جرى اختيار الحالات بعد إجراء بحث اجتماعي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لبيان مدى احتياجهم وظروفهم المعيشية، وذلك تطبيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.