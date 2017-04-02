ليفاندوفسكي يسطر تاريخًا جديدًا

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سيكون ملعب الأليانز أرينا عمره 12 عاماً في مايو، ولكن لم تشهد أرضية الملعب في تاريخها مثل تلك الأحداث، عندما كان ليفاندوفسكي يحتفل بأهدافه فهو حقق شئ لم يحققه أحد، فلم يصل أي لاعب لهذا المعدل من الأهداف في الأليانز أرينا، البولندي أحرز 12 هدف في أخر 6 مباريات على أرض الفريق، وشهية اللاعب للتسجيل لاتتوقف.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي البافاري: "لقد كان من المهم أن نظهر بشكل جيد، نحن نريد أن نحافظ على مستوانا، ونحن سعداء أننا حظينا بوقت جيد."

وكان كارلو أنشيلتوتي قد أشاد باللاعب وقال: "هو يفعل مايفعله عادة، لقد سجل 3 أهداف وصنع 2، ماذا يمكنني أن أقول أكثر عنه؟"، وكان ليفاندوفسكي قد سجل 24 هدفا في 26 مباراة بالدوري الألماني حتى الأن".

وأضاف أنشيلوتي: "أنا سعيد إني أمتلك مهاجم يسجل تقريباً في كل مباراة بهذا الشكل"، وسجل حتى الآن ليفا 103 هدف لصالح البايرن في جميع المسابقات ليعادل رقم روي مكاي، إحتاج الألماني 183 مباراة ليصل لهذا الرقم بينما المهاجم البولندي لم يحتاج سوى 138 مباراة.

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كما قال عنه زميله في الفريق بواتنج العائد للتشكيل الأساسي مؤخرا: "هو لاعب مهم جداً لنا، وهداف كبير، لقد لعب مباراة رائعة، تحرك جيداً وسجل 3 أهداف".

وكان هذا هو الهاتريك السادس للبولندي في الدوري الألماني ليكون في نفس مستوى اوي سيلير وكلاوديو بيزارو، وفي خلال مباريات بايرن وأوجسبورج تم تسجيل 16 هدفا في 12 مباراة وسجل المهاجم 8 أهداف من أخر 9، وهذا هو الأول منذ بدء حفظ التسجيلات في 2004.

وقد أظهر ليفاندوفكسي مرة أخرى قدارته على صنع الأهداف عندما صنع هدفين في المباراة، وكان تياجو ومولر هم المستفيدين من كرات ليفا.

كما قال مهاجم الفريق مولر: "تسجيل الأهداف هو أمر جيد، لقد كانت مباراة رائعة، نحن في حالة جيدة ولكن أبريل سيكون شهر صعب، علينا أن نرى كيف سنتخطى ذلك".