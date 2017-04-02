متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت»

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بمواهب أتت من جميع أنحاء العالم تميزت بعدة قدرات في مجالات مختلفة، انبهرت لجنة تحكيم "آراب جوت تالنت"، المكونة من الفنان أحمد حلمي واللبنانية نجوى كرم واللبناني علي جابر، بكثير منها في الحلقة الرابعة من البرنامج، أمس السبت، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المشاهد بالحلقة الرابعة من البرنامج الشهير..

1- فريق Fantastic 5

نجح فريق Fantastic 5 التونسي في كسب تأييد لجنة التحكيم بتقديم عرض جمع بين الرقص والتكنولوجيا هدفه تغيير صورة العرب عند الغرب، واختتموا العرض برسالة "نحو عالم أفضل"، ولبراعة الفريق طلب "علي جابر" من حلمي منحهم الباز الذهبي، ولكن الأخير لم يستجب، وحصل الفريق على ثلاثة "نعم" وتأهل للمرحلة التالية من البرنامج.



2- محمد سليمان

المتسابق الأردني محمد سليمان كانت له مشاركة خاصة على مسرح "أراب جوت تالنت"، حيث طالب بحقوق الرجال، قائلًا: "ذبحتونا بحقوق المرأة"، وهو ما لقى تأييدًا من المرأة الوحيدة بلجنة التحكيم "نجوى كرم"، في حين أنه لم يلق استحسانًا من علي جابر وأحمد حلمي، فخرج سليمان من المنافسة.

3- محمود أيمن

شهدت الحلقة الرابعة من "أراب جوت تالنت" أغرب موهبة، ففور دخول المشترك "محمود أيمن" إلى المسرح رحب به "علي جابر" وبينما سألته نجوى كرم عن اسمه لم يرد وإنما سقط على المسرح مغشيًا عليه، وهو ما أثار ذعر ورعب اللجنة، وجاء بعض الأفراد لإسعافه، وبعد دقائق عاد إلى ليقول إن ما قدمه كان عرضه، فحصل على ثلاثة "لا" من لجنة التحكيم.



4- نورا ناش

نشرت المشتركة الفلسطينية "نورا ناش" الفرحة على مسرح "أراب جوت تالنت" بتقديمها أغنية أوبرا من المسرح الموسيقي، وظهرت ترتدي فستانًا أبيض اللون وتضع تاجًا على رأسها، مما جعلها تشبه أميرات قصص الخيال، وحصلت على تأييد جميع أعضاء اللجنة.

5- فرقة شام

استحوذت فرقة شام السورية المكونة من 5 أطفال تقيم في ألمانيا على اهتمام وإعجاب لجنة التحكيم، بعد أن قدموا عزفًا طريفًا على الآلات الموسيقية، مما أدخل الفرحة والسعادة على لجنة التحكيم والجمهور، وسحروا الجميع بأصغر عضو بينهم، وهو طفل رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر فقط.

6- زيكو الزهيري

صدم المشترك المصري "زيكو مصطفى الزهيري" أعضاء لجنة التحكيم بعضلاته وحجمها الضخم، وقدّم أغنية على طريقة "الكاريوكي" عن النادي الرياضي، ولكنه لم يحصل على إعجاب لجنة التحكيم، وسارع علي جابر ونجوى كرم بإطلاق الباز الأحمر.



7- فريق Tmt parody

خطف فريق Tmt parody المصري أنظار أعضاء لجنة التحكيم بتقديم أغنية "Hello" الشهيرة للمطربة البريطانية "أديل"، بطريقة مختلفة طريفة، حازوا من خلالها على تأييد جميع أعضاء لجنة التحكيم.



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8- نجلاء صادق

الطفلة اللبنانينة "نجلاء صادق" أبهرت لجنة التحكيم بتقديم أغنية باللغة الألمانية، وحازت على إعجاب الجميع وحصلت على ثلاثة "نعم" وتأهلت للمرحلة التالية للبرنامج.

9- فريق Sofaz

تألق الفريق الجزائري المغربي Sofaz بتقديم فقرة تمثيلية راقصة، حاز من خلالها على تأييد أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة وانتقل للمرحلة التالية من البرنامج.

10- عبير عبد

سحرت المشتركة المغربية "عبير عبد" جمهور ولجنة تحكيم "أراب جوت تالنت" بصوتها العذب بتقديم أغنية "لاموني اللي غاروا مني" من التراث المغربي، وحصلت على ثلاثة "نعم" وتأهلت للمرحلة المقبلة من البرنامج.



11- فريد زيتون

ظهر المشترك المغربي "فريد زيتون" بطريقة مختلفة على مسرح "أراب جوت تالنت"، حيث أدهش اللجنة والجمهور بطيرانه فوق المسرح بموهبته في القدرة على القفز لمسافات طويلة، وهو ما أدهش اللجنة وصوتوا له بالموافقة.



12- خالد أبو الهال

المشترك المغربي "خالد أبو الهال" أدهش اللجنة بالرسم الاستعراضي بطريقة مختلفة وجديدة، وفوجئت اللجنة في النهاية بأنه رسم الفنان أحمد حلمي، فحصل على ثلاثة "نعم".

13- فرقة حسب الله

أشعلت فرقة "حسب الله" من مصر مسرح "أراب جوت تالنت"، بتقديم أغنية "قولوله" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وأبدت نجوى كرم إعجابها الشديد بالفن الشعبي الأصيل الذي كاد يندثر، كما عبر حلمي عن إعجابه بالفرقة، مؤكدًا أن وجودهم إضافة للبرنامج، وحصلوا على ثلاثة "نعم".

