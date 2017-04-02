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فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

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فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها» فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

التحرير

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هاجمت الفنانة سما المصري عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، عضو مجلس النواب خالد أبو طالب، الذي قدم طلب الإحاطة لرئاسة مجلس الوزراء بشأن منعها من تقديم برنامج ديني.

ونشرت سما مقطع لها ترد فيه على أبو طالب قائلة: "هو رئيس الوزراء فاضيلك عشان يمنع برنامجي؟.. دورك في المجلس التشريع والرقابة على مش الرقابة على الشعب".

وأضافت: "وأنت ملقتش حاجة غير سما المصري وبرنامجها، اللي أنت لسه ماشوفتوش عشان تعمل ليه طلب إحاطة طيب اللي بيفتي بقتل الناس وتكفير الناس.. اسكت"، ورافقت الفيديو بتعليق: "اللي عنده معزة يربطها".

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يُذكر أن سما المصري تعرّضت لهجوم شديد بعد إعلانها عن تقديم برنامج ديني على إحدى القنوات الفضائية في شهر رمضان المقبل يحمل عنوان "عقوق الوالدين"، وصرحت بأنها ستظهر بالحجاب وستستضيف خلاله عددًا من العلماء وفقهاء الدين.

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التحرير

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