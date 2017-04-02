ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مباحث التموين بدمياط، حملة موسعة، اليوم الأحد، شملت عددًا من الأسواق بمركزي فارسكور والزرقا، لمواجهة جشع التجار والاستعداد للاحتفالات بأعياد "شم النسيم".

ونجحت الحملة في ضبط "ع.ي"، 56 عامًا، تاجر، ويقيم في قرية شرباص، بعد أن تبين حيازته لحوالي 6 أطنان من الأرز الشعير بهدف الاحتكار، وحجب الكمية عن الأسواق لرفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على "أ.ش"، مالك أحد محلات سوق القنطرة، لحيازته 300 كيلو جرام من الأسماك منتهية الصلاحية، من بينها "فسيخ" و"رنجة" و"باربوني".

وتحررت المحاضر القانونية للعرض على النيابة العامة.