أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية

Google+ Print
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - إسلام عبد الخالق

شن ضباط هيئة الرقابة اﻹدارية بالشرقية، اليوم اﻷحد، حملة مكبرة على عدد من دور الأيتام؛ للتأكد من الخدمات والرعاية المقدمة للأطفال.

17742507_1583873314976999_869139554_n

ورصدت الحملة مخالفات بالصرف الصحي بمؤسسة تربية البنات حيث دار رعاية أيتام الزقازيق، والمطبخ غير نظيف ، وخط سير استلام وتسلم الطعام حتى مرحلة الطهي غير مطابق لمواصفات الجودة،  فضلا عن عدم وجود حمام مستقل بغرفة العزل من الأمراض المعدية.

شاهد أيضا

17742230_1583873368310327_1127155135_n

يُشار إلى أن دار رعاية أيتام الزقازيق، كانت تضم بين جدرانها العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، والشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.

17742252_1583873498310314_1705188895_n

وتستهدف الحملة، مراجعة قرارات التراخيص، والرقابة على اﻷغذية المقدمة للأطفال، والتأكد من تقديم الخدمات والرعاية اللازمة لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»