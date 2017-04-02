صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية

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كتب - إسلام عبد الخالق

شن ضباط هيئة الرقابة اﻹدارية بالشرقية، اليوم اﻷحد، حملة مكبرة على عدد من دور الأيتام؛ للتأكد من الخدمات والرعاية المقدمة للأطفال.

ورصدت الحملة مخالفات بالصرف الصحي بمؤسسة تربية البنات حيث دار رعاية أيتام الزقازيق، والمطبخ غير نظيف ، وخط سير استلام وتسلم الطعام حتى مرحلة الطهي غير مطابق لمواصفات الجودة، فضلا عن عدم وجود حمام مستقل بغرفة العزل من الأمراض المعدية.

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يُشار إلى أن دار رعاية أيتام الزقازيق، كانت تضم بين جدرانها العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، والشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.

وتستهدف الحملة، مراجعة قرارات التراخيص، والرقابة على اﻷغذية المقدمة للأطفال، والتأكد من تقديم الخدمات والرعاية اللازمة لهم.